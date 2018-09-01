Белорусские врачи готовятся провести стволомозговую имплантацию

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские врачи готовятся провести первую в стране стволомозговую имплантацию, заявил в интервью газете
Сложнейшее оперативное вмешательство РНПЦ оториноларингологии проведет совместно с РНПЦ неврологии и нейрохирургии в 2019 году. "Мы запланировали первую в стране стволомозговую имплантацию. Операция выполняется в области ствола головного мозга, отвечающей за слух. Надеемся, что сложнейшее вмешательство оправдается, и мы сможем возвращать слух и детям, и взрослым без помощи имплантов", - рассказал Николай Гребень.
Также в числе первоочередных задач РНПЦ - решить вопрос с очередями в поликлиниках к оториноларингологу и нехваткой специалистов на местах.
Ежегодно специалисты РНПЦ оториноларингологии выполняют более 7 тыс. высокотехнологичных хирургических вмешательств на лор-органах: микрохирургические операции на среднем и внутреннем ухе, видеоэндоскопические вмешательства в полости носа и околоносовых пазух, реконструктивные операции на гортани и трахее, операции на глотке с видеоэндоскопическим контролем, пластические операции для пациентов с грубыми деформациями.-0-
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