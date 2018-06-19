Белорусские врачи изучают опыт Франции в малотравматичной хирургии колоректального рака

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хирурги перенимают опыт французских коллег в области лапароскопической хирургии опухолей прямой и ободочной кишки, сообщил журналистам заведующий онкологическим колопроктологическим отделением РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Геннадий Колядич, передает корреспондент БЕЛТА.

Поделиться своим опытом, показать некоторые технические особенности выполнения таких операций приехал один из ведущих специалистов в этой области профессор, заведующий отделением колоректальной хирургии госпиталя Божон (Клиши, Франция) Ив Панис. Сегодня он провел вмешательство по удалению опухоли ободочной кишки мини-инвазивным методом. Операция проводилась через небольшой прокол на передней брюшной стенке с использованием лапароскопических инструментов и видеохирургической техники.

Как отметил Ив Панис, в техническом плане операция прошла очень хорошо. Однако ее эффективность нужно оценивать тогда, когда пациент будет выписываться, то есть говорить о результатах можно через 4-5 дней. Вместе с тем профессор отметил высокий уровень белорусских хирургов, которые ему ассистировали, и неплохую техническую оснащенность центра. Сам профессор обладает огромным опытом проведения таких мини-инвазивных операций: он провел их около 3 тыс.

В Беларуси лапароскопические технологии у пациентов с опухолями ободочной и прямой кишки используются на протяжении пяти лет. "Мы постепенно набираем опыт, расширяем показания к их применению. В связи с внедрением в республике программ раннего выявления рака эти технологии с каждым годом будут все более востребованы", - сказал Геннадий Колядич. Опыт профессора из Франции будет полезен белорусским хирургам: у каждого специалиста есть свои особенности при выполнении той или иной операции, что позволяет ему быстрее, аккуратнее, тщательнее проводить хирургическое вмешательство.

По словам заместителя директора по хирургии РНПЦ, профессора доктора медицинских наук Виктора Кохнюка, с каждым годом число лапароскопических операций увеличивается. Чаще всего их применяют при онкологических заболеваниях женских внутренних органов и злокачественных образованиях легких. В 2017 году в РНПЦ онкологии 30% операций в гинекологии и примерно столько же в торакальной хирургии были выполнены с помощью эндовидеотехники.

В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии 19-20 июня проводится республиканская научно-практическая конференция с международным участием "Лапароскопические технологии в хирургическом лечении колоректального рака". Обсуждаются проблемы лечения и диагностики этой патологии.-0-