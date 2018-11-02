Белорусские вузы смогут принять участие в проектах Болонского университета

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские вузы смогут принять участие в научно-исследовательских проектах Болонского университета. Эта тема обсуждалась на встрече посла Беларуси в Италии Александра Гурьянова с ректором Болонского университета Франческо Убертини, сообщили БЕЛТА в белорусском диппредставительстве.

В ходе встречи посла с ректором самого старого и одного из ведущих университетов Европы достигнуты договоренности о расширении межвузовского взаимодействия, проведении встреч на уровне ректоров Болонского университета и высших учебных заведений Беларуси, проработан алгоритм подключения к реализации совместных научно-исследовательских проектов, рассказали в посольстве.

В рамках официального визита в итальянский регион Эмилия-Романья Александр Гурьянов также провел встречу с вице-президентом области Элизабеттой Гуальмини. Стороны обсудили перспективы расширения межрегионального сотрудничества в экономической, гуманитарной и туристической сферах, а также возможности заключения соглашения о сотрудничестве между Гомельской областью и регионом Эмилия-Романья, организации обмена визитами официальных и деловых кругов.

На переговорах с генеральным директором Конфедерации промышленников Эмилии-Романьи Лукой Росси определены подходы по развитию деловых контактов и обмену визитами бизнес-делегаций, проведению презентаций возможностей торгово-экономического сотрудничества с Беларусью для представителей заинтересованных компаний региона.

В программе переговоров также принял участие почетный консул Беларуси в этом итальянском регионе Антонио Соттиле.-0-

Фото посольства Беларуси в Италии