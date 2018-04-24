Белорусские земелеустроители выполнили первую аэрофотосъемку с помощью беспилотника

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие "БелПСХАГИ" Госкомимущества выполнило первую аэрофотосъемку с использованием беспилотного комплекса "Геоскан 201", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

"Между тестовым полетом беспилотника, целью которого была отработка техники запуска аппарата и его приземления, проверка работы в различных режимах и на различных высотах, и первой аэрофотосъемкой прошло две недели. В качестве объекта съемки был выбран город Дзержинск. Отснятый материал в настоящее время обрабатывают специалисты", - рассказали в пресс-службе.

Аэросъемка ведется в рамках государственной программы "Наукоемкие технологии и техника" на 2016-2020 годы. "БелПСХАГИ" совместно с проектным институтом "Белгипрозем" и предприятием "Геоинформационные системы" НАН Беларуси разрабатывают подсистему мониторинга земельного фонда. Она включена в многоуровневую Белорусскую космическую систему дистанционного зондирования Земли.

Беспилотный летательный аппарат "Геоскан 201" зарегистрирован в реестре авиации Государственного военного-промышленного комитета, радиочастотный спектр выделен Государственной комиссией по радиочастотам при Совете Безопасности Беларуси.-0-