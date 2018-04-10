Белорусские землеустроители провели тестовый запуск беспилотника "Геоскан 201"

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одно из ведущих аэрофотосъемочных предприятий Беларуси - ГП "БелПСХАГИ" осуществило первый запуск беспилотного комплекса "Геоскан 201", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Тестовый полет совершен для отработки техники запуска аппарата и его приземления, а также проверки работы в различных режимах и на различных высотах.

"БелПСХАГИ" совместно с проектным институтом "Белгипрозем" и предприятием "Геоинформационные системы" разрабатывают подсистему мониторинга земельного фонда в соответствии с государственной программой "Наукоемкие технологии и техника" на 2016-2020 годы. Эта подсистема включена в многоуровневую Белорусскую космическую систему дистанционного зондирования Земли, в которой предусмотрено использование космических, авиационных и наземных средств и технологий их применения. Создан опытный образец технологического комплекса мониторинга территорий на основе данных дистанционного зондирования, который будет эксплуатироваться "БелПСХАГИ".

В состав комплекса как раз и входит беспилотный летательный аппарат российского производства "Геоскан-201". Он уже зарегистрирован в реестре авиации Государственного военно-промышленного комитета. Аппарат будет выполнять оперативную аэрофотосъемку сверхвысокого разрешения (до 2 см) небольших участков местности в целях мониторинга территорий, земельного фонда, сельскохозяйственных полей, инвентаризации, инженерных изысканий.-0-