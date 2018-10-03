Белорусских педиатров будут обучать дополнительным навыкам

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Функционал белорусских педиатров расширится, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовы к определенной трансформации и развитию службы. В ближайшие годы должны обратить внимание на амбулаторно-поликлиническую помощь детям. Сейчас достаточно активно развиваем первичное звено медицинской помощи взрослому населению, формируем институт врача общей практики. Во многом этот путь должны пройти и в педиатрии, добавив определенные компетенции врачу-педиатру", - сказал Валерий Малашко.

Как пояснила начальник отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава Людмила Легкая, постепенно участковых педиатров будут готовить к тому, чтобы они могли оценить состояние лор-органов, глаз, чтобы у них были навыки осмотра неврологического статуса ребенка, а в случае необходимости направляли пациента к узкому специалисту. Это касается работы педиатров в поликлиниках городов. В сельской местности обслуживание детей в основном ведется врачами общей практики.

Изменения повлекут решение организационных вопросов, в том числе будет пересматриваться продолжительность времени приема. Изменения не будут одномоментными, требуется время на подготовку специалистов.

Валерий Малашко отметил, что многопрофильные центры для оказания медпомощи детям есть в каждой области. Высокие технологии доступны во всех регионах. В связи с этим еще актуальнее стоит вопрос реформирования амбулаторно-поликлинического звена. Наряду с этим важно сохранить его профилактическую направленность.

В Беларуси выработана оптимальная модель оказания помощи матерям и детям, она доказала свою эффективность. Всемирной организацией здравоохранения белорусская модель рекомендована для применения в странах постсоветского пространства.

В Минске 3-4 октября проходит десятый Съезд педиатров. Специалисты со всей Беларуси и приглашенные гости из других стран обсуждают научные и практические аспекты развития педиатрии, проблемы проведения аудита качества оказания медпомощи детям, современные технологии медицинской генетики и пренатальной диагностики, питание здорового и больного ребенка, вакцинопрофилактику, перинатальную медицину и неотложные состояния. Также планируется уделить внимание проблеме детской инвалидности и ее профилактике. С докладами выступят специалисты из Беларуси, Германии, Чехии, России, Армении и др.

Организаторы мероприятия - Министерство здравоохранения Беларуси и РНПЦ "Мать и дитя".-0-

Фото пресс-службы Минздрава