Белорусских туристов предупреждают о возможных сложностях в Испании из-за забастовки такси

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские туристы могут столкнуться со сложностями при перемещении по Испании из-за забастовки служб такси. Такая информация размещена в Facebook-аккаунте посольства Беларуси в Испании, сообщает БЕЛТА.
"В связи с продолжающейся в Испании забастовкой работников служб такси (в том числе в крупных туристических городах), которая влечет за собой трудности с транспортным сообщением с аэропортами и вокзалами, настоятельно рекомендуем белорусским туристам учитывать данное обстоятельство при планировании поездок", - говорится в сообщении.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3248 BYN
|2.318 BYN
|2.325 BYN
|USD
|1.9892 BYN
|1.986 BYN
|1.99 BYN
|RUB
|3.1796 BYN
|3.16 BYN
|3.175 BYN