Белорусский адвокат переизбран членом Международного арбитражного суда

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский адвокат Александр Храпуцкий переизбран членом Международного арбитражного суда (МАС) при Международной торговой палате (МТП) (ICC International Court of Arbitration) сроком на 3 года, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Ирина Реут.

Александр Храпуцкий с 2017 года является первым и единственным членом Международного арбитражного суда из Беларуси. Он обладает уникальным опытом в сфере международного коммерческого арбитража, его компетентность и профессионализм признаны на мировом уровне, что и было доказано фактом переизбрания на новый срок.

Международный арбитражный суд при МТП является крупнейшим независимым арбитражным учреждением мира, который с 1923 года рассматривает международные коммерческие споры между компаниями и предпринимателями, а также инвестиционные споры. Штаб-квартира находится в Париже (Франция). Репутация суда является исключительно высокой, крупнейшие игроки рынка доверяют ему рассматривать самые значительные споры, вытекающие из различных отраслей экономики.

Члены МАС при МТП назначаются Всемирным советом МТП, который является высшим управляющим органом и состоит из руководителей крупнейших мировых компаний. В МТП входят более 6 млн организаций-членов, расположенных в более чем 100 странах. В состав суда входят 176 членов из 104 стран.-0-