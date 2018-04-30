30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский автобус попал в ДТП в Латвии, есть пострадавшие, сообщают информагентства.
Авария произошла сегодня утром на Баусском шоссе. По предварительной информации, водитель автобуса МАЗ не справился с управлением, и автобус съехал в кювет.
По данным Службы неотложной медицинской помощи, в ДТП пострадали восемь человек. Двое с травмами средней тяжести были доставлены в больницу, шесть человек отказались от госпитализации.-0-
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