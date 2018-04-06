Белорусский энергетический и экологический форум, выставка и конгресс пройдут в Минске с 9 по 12 октября

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIII Белорусский энергетический и экологический форум, выставка и конгресс "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро" пройдут в Минске с 9 по 12 октября. Информация об этом размещена на сайте правительства, сообщает БЕЛТА.

Распоряжением премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова от 6 апреля 2018 года № 94р создан организационный комитет по подготовке и проведению форума. Оргкомитет возглавил заместитель премьер-министра Владимир Семашко.

Форум призван презентовать современное оборудование и технологии для производства и распределения электрической и тепловой энергии, автоматизированные системы, энерго- и ресурсосберегающие технологии, оказать содействие инновационному развитию топливно-энергетического комплекса республики, расширению сотрудничества, обмену передовыми разработками и проектами.

Выставка с 1995 года неизменно привлекает внимание ведущих белорусских и мировых производителей оборудования, технологий и материалов для энергетики, экологии, энергосбережения, электротехники. В 2017 году в мероприятии приняли участие более 300 организаций из 17 стран мира.-0-