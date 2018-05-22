Белорусский гуманитарный интернет-проект претендует на международный статус в СНГ

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский гуманитарный интернет-проект "Созвучие: литература и публицистика стран Содружества" претендует на статус межгосударственного портала СНГ, сообщили БЕЛТА в департаменте гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполкома СНГ.

В штаб-квартире Содружества в Минске 23-24 мая пройдет экспертное заседание по этому вопросу. Исполнительный комитет СНГ 11 января направил в государства - участники СНГ материалы о международном статусе ресурса. Интернет-проект поддержали Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. "Также поступили предложения и замечания к представленным материалам от Министерства образования и науки России и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ. На предстоящем заседании эксперты обсудят поступившие предложения и замечания, доработают и согласуют проекты документов", - рассказали в департаменте.

"Созвучие: литература и публицистика стран Содружества" - единственный в СНГ интернет-проект, направленный на сближение культурного и художественного пространства. Он создан в 2013 году издательским домом "Звязда" и функционирует под патронатом Министерства информации Беларуси. На сайте публикуются новости, интервью, аналитические материалы о литературном процессе стран СНГ. Отдельными проектами представлена классика (проза и поэзия) на национальных языках, например, "Янка Купала", "Писатели Кавказа", "Армянские классики". "Созвучие" инициирует международные литературные конкурсы. Лучшие произведения затем публикуются в бюллетенях и журналах. Наполняют ресурс сотрудники издательского дома "Звязда". Проект нацелен на популяризацию творческого и духовного наследия стран и народов СНГ, содействие развитию общего информационного пространства Содружества.-0-