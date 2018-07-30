Белорусский кинолог занял первое место в индивидуальной гонке "Дог-биатлона" на АрМИ-2018

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащий срочной службы кинологического центра ВС младший сержант Евгений Шатравко с четвероногим другом Цицероном занял первое место в индивидуальной гонке "Дог-биатлона" конкурса служебного собаководства "Верный друг" на Армейских международных играх, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Военнослужащий опередил соперника почти на минуту, показав результат 11 минут 54 секунды. "Младший сержант Евгений Шатравко прослужил в Вооруженных Силах Беларуси чуть более полугода. Своим результатом он подтвердил высокое качество подготовки и профессионального мастерства", - отметили в военном ведомстве.

Конкурс служебного собаководства "Верный друг" проходит в городе Дмитров (Россия). В нем принимают участие сборные кинологов из вооруженных сил семи государств: Беларуси, России, Китая, Ирана, Египта, Алжира, Узбекистана. В составе 8 команд свое мастерство демонстрируют 30 кинологических расчетов. Конкурс продлится до 5 августа.-0-