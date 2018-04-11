Белорусский консул посетил в Таиланде задержанных и отбывающих наказание граждан Беларуси

11 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В первую неделю апреля состоялась командировка белорусского консула, работающего во Вьетнаме, в Таиланд, где он в целях оказания консульско-правовой помощи посетил задержанных и отбывающих наказание граждан Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
"В ходе командировки были посещены как граждане, которые отбывают наказание по обвинению в экономических преступлениях, так и белорусские граждане, задержанные в феврале в Паттайе по обвинению в незаконной трудовой деятельности на территории Таиланда", - рассказали в пресс-службе.
Состоялись также встречи консула с руководством правоохранительных структур Таиланда, получена информация об условиях содержания белорусских граждан, обсуждены варианты дальнейших действий, которые поспособствуют их скорейшему возвращению на родину.
В МИД уточнили, что в настоящее время в Таиланде отбывают наказание 7 граждан Беларуси за совершение мошенничества с банковскими картами. Еще двое граждан, задержанных в феврале в Паттайе, ожидают решения суда по обвинению в незаконной трудовой деятельности на территории Таиланда.-0-
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