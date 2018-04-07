7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Красный Крест участвует в мировой кампании ВОЗ "Здоровье для всех", сообщили корреспонденту БЕЛТА в БОКК.

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля - в день основания Всемирной организации здравоохранения. В этом году ВОЗ, начиная с 7 апреля и до конца 2018 года, проводит масштабную кампанию "Здоровье для всех", тема которой - всеобщий охват услугами здравоохранения для всех и везде. Белорусское общество Красного Креста присоединилось к инициативе.

В первой половине апреля в разных регионах Беларуси сотрудники и волонтеры БОКК совместно со специалистами учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты проведут акции в поддержку здорового образа жизни и активного долголетия, мастер-классы по физической активности и здоровому питанию. Во время мероприятий все желающие смогут измерить артериальное давление, взвеситься, пройти оценку риска развития инфекционных и неинфекционных заболеваний, получить консультации врачей и других специалистов.

"Однако на этом работа БОКК по обеспечению максимального количества людей услугами здравоохранения не заканчивается, - отметила PR-специалист проекта "Вовлечение сообществ в продвижение здорового образа жизни" Наталья Гантиевская. - Наше объединение оказывает медицинскую и социальную помощь наиболее уязвимым группам населения, ведет работу по профилактике ВИЧ-инфекции, туберкулеза, неинфекционных заболеваний, обучает первой помощи, основам ухода с элементами кинестетикс, занимается продвижением здорового образа жизни и активного долголетия".

Так, в 2017 году в Службе сестер милосердия БОКК работали более 200 человек. Медико-социальную помощь в специализированных центрах и на дому получили почти 6 тыс. нуждающихся: одинокие и одиноко проживающие пожилые, люди с психическими расстройствами, онкологическими и другими хроническими тяжелыми заболеваниями, с инвалидностью и живущие с ВИЧ/СПИД. Обучение по уходу на дому с элементами кинестетикс прошли более 1,4 тыс. волонтеров, медицинских и социальных работников, родственников и другие лица. Сестрам милосердия помогают волонтеры - молодежь и пожилые люди, которые оказывают подопечным услуги социальной и хозяйственно-бытовой помощи.

На принципах добровольчества и взаимопомощи при поддержке БОКК в белорусских городах и деревнях созданы и активно действуют 85 инициативных волонтерских групп, из них 71 - это инициативные группы пожилых людей и людей с ограниченными способностями к самообслуживанию. Они помогают нуждающимся людям и осуществляют уход на дому, работают с детьми-инвалидами в местных ТЦСОН, организуют собственный досуг и вовлекают в эту деятельность других пожилых людей. Некоторые из инициативных групп ориентированы на продвижение ЗОЖ. Их участники - люди разного возраста, профессионального и социального статуса - увлечены здоровым образом жизни и готовы помочь другим изменить свое отношение к здоровью.

Обучение профилактике неинфекционных заболеваний и изменению поведения в сторону ЗОЖ проводится на основе адаптированного учебного модуля, разработанного Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. За 2015-2017 годы подготовлены 75 инструкторов, которые провели около 350 тренингов и обучили свыше 4,1 тыс. жителей местных сообществ.-0-