Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего" пройдет 11-14 сентября

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIII Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" пройдет 11-14 сентября в Минске и Минской области, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Мероприятие проводится в контексте реализации задач цифровизации пространства Евразийского экономического союза, построения цифровой экономики и информационного общества в Беларуси, качественных изменений в деятельности современных медиа. При этом особое внимание планируется уделить цифровым форматам работы СМИ, внедрению новых технологий медиаменеджмента, а также трансграничным информационным вызовам и угрозам, порождаемым активным вхождением в общественную жизнь многочисленных сетевых изданий.

В медиафоруме примут участие руководители СМИ, видные политологи, эксперты стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Запланировано пленарное заседание медиафорума с проведением тематических панельных дискуссий, летняя школа журналистики, где состоятся мастер-классы ведущих зарубежных и белорусских медиаперсон и экспертов.

За время своего существования с 2006 года Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего" стал знаковым международным проектом, собирающим видных представителей экспертного и медиасообщества стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья с целью обсуждения актуальных вопросов современной повестки дня, обмена мнениями, выработки новых идей и концепций.-0-