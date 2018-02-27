Белорусский опыт достижения ЦУР будет представлен на Региональном форуме ЕЭК ООН в Женеве

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опыт Беларуси в сфере достижения Целей устойчивого развития будет представлен на Региональном форуме ЕЭК ООН в Женеве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

На региональный форум ЕЭК ООН, который пройдет 1-2 марта, отправится делегация во главе с заместителем председателя Совета Республики, национальным координатором по достижению ЦУР Марианной Щеткиной. "Она представит опыт Беларуси по вопросам достижения Целей устойчивого развития, а также итоги Регионального форума национальных координаторов по ЦУР, состоявшегося в Минске 21- 22 февраля", - проинформировали в пресс-службе.

В итоговом документе, принятом участниками форума в Минске, названы решающие факторы достижения устойчивости. Это скоординированные действия всех партнеров на национальном, региональном, глобальном уровнях и обмен опытом между заинтересованными участниками процесса. Подчеркивается, что региональная интеграция выступает драйвером развития и способствует достижению ЦУР. Страны одного региона могут получить больше преимуществ, работая вместе. Налаживание межпарламентского сотрудничества по вопросам достижения ЦУР будет способствовать обмену опытом, гармонизации национальных законодательств стран региона, разработке общих стандартов и нормативов, продвижению совместных инициатив.

Участники форума высказались в поддержку усилий Генерального секретаря ООН по проведению комплексной реформы системы развития Организации. Реформирование должно обеспечить ООН лидерство, эффективность, подотчетность. Ожидается, что работа агентств в части достижения ЦУР станет более слаженной, будет учитывать национальные приоритеты.

Как сообщалось, в Региональном форуме национальных координаторов в Минске приняли участие делегации более чем из 40 стран. Участники мероприятия обменялись опытом по достижению ЦУР, обсудили проблемные вопросы выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Состоявшийся диалог будет содействовать распространению лучших мировых практик и инновационных подходов в сфере достижения ЦУР, созданию региональной сети национальных координаторов по ЦУР.-0-