Беларусь представит свой опыт по достижению ЦУР на саммите по устойчивому развитию в Нью-Йорке

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Марианна Щеткина 24-25 сентября примет участие в саммите по устойчивому развитию, который организован Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) в Нью-Йорке. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Совета Республики.

Беларусь приглашена на саммит впервые. "Марианна Щеткина представит белорусский опыт по достижению Целей устойчивого развития, а также выступит с докладами по вопросам гендерного равенства и противодействия торговле людьми в контексте работы по ЦУР", - проинформировали в пресс-службе.

Участие в саммите позволит не только представить подходы Беларуси к выстраиванию работы по достижению ЦУР, но и обсудить практические вопросы развития взаимодействия с Всемирным экономическим форумом, отметили в Совете Республики. На полях саммита запланированы двусторонние встречи национального координатора Беларуси по ЦУР с руководителями делегаций зарубежных стран и международных организаций.

Саммит ВЭФ в Нью-Йорке приурочен к открытию 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Одна из ключевых тем - усиление регионального сотрудничества и создание сети партнерских связей по вопросам устойчивого развития. Эта тема созвучна белорусской инициативе по формированию партнерской сети национальных координаторов по ЦУР, выдвинутой на минском форуме по устойчивому развитию в феврале 2018 года. На саммит для обсуждения вопросов по достижению ЦУР и Парижского соглашения соберутся более 700 представителей организаций, правительств, гражданского общества и академических кругов из 70 стран.-0-