Белорусский опыт в области детской нейрохирургии будет представлен в Кишиневе

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский опыт в области детской нейрохирургии будет представлен во время международной школы-семинара, которая пройдет 19-20 апреля в Кишиневе (Молдова), сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный детский нейрохирург Минздрава, заведующий нейрохирургическим отделением №3 РНПЦ неврологии и нейрохирургии кандидат медицинских наук, врач-нейрохирург Михаил Талабаев.

Мероприятие будет посвящено актуальным вопросам детской хирургии и нейрохирургии. В частности, Михаил Талабаев презентует отечественный опыт хирургии функционально значимых зон мозга, лечения геморрагической болезни новорожденных. А совместно с главным детским нейрохирургом Минздрава России Сергеем Горелышевым представит видение о перспективах сотрудничества на евразийском пространстве в области детской нейрохирургии.

Участниками школы-семинара станут специалисты из ведущих профильных учреждений Молдовы, Румынии, Беларуси, Украины, России.

Школа-семинар призвана стать площадкой для обмена опытом и лучшими практиками между профессионалами и в конечном счете для повышения качества и эффективности оказания медицинской помощи на всем постсоветском пространстве. Этому способствует насыщенная образовательная программа, включающая не только лекции и доклады экспертов, но и дискуссионные панели, практические семинары и мастер-классы.

Медицинские технологии и методики лечения совершенствуются практически ежедневно. И и перед медиками, в какой бы стране они ни работали, всегда есть нерешенные вопросы. Большая ответственность лежит на педиатрической науке. При лечении, особенно если речь идет о неотложных состояниях, вокруг одного ребенка собирается мультидисциплинарная команда врачей, включающая порой до 30 разных специалистов. Это могут быть одновременно врачи разных хирургических специальностей, анестезиологи-реаниматологи, сотрудники диагностических служб, реабилитологи и т.д. Если из этой цепочки выпадет хотя бы одно звено, эффективность лечения будет заметно ниже. Поэтому последним достижениям в детской хирургии, мультидисциплинарному подходу в лечении, раннему восстановительному лечению детей и будет посвящена международная школа-семинар.-0-