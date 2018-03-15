Белорусский производитель осуществил первую поставку продукции в Канаду

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые на потребительский рынок Канады поставлена продукция белорусского производителя спиртных напитков. Палата по контролю за спиртными напитками провинции Онтарио (LCBO) сертифицировала и допустила к продаже четыре торговые марки производства ЗАО "Минский завод виноградных вин" - "Статут", "Магнат", "Сваяк", "Налібокі".

Бренд "Сваяк" стал визитной карточкой не только предприятия, но и Беларуси – он пользуется огромным успехом даже на внешних рынках.

LCBO - это организация, уполномоченная контролировать и продавать спиртные напитки в Онтарио, самой густонаселенной провинции Канады. Здесь проживают более 13 млн человек - 40% населения страны. И впервые канадские покупатели смогут попробовать белорусский продукт - осуществлена первая экспортная поставка спиртных напитков из нашей страны на рынок Канады.

Генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий подчеркнул, что предприятие постоянно работает над расширением объема экспорта продукции и выходом на новые рынки. За минувший год зарубежные отгрузки были увеличены в четыре раза. "На экспорт уходит каждая четвертая бутылка крепкого алкоголя, выпущенная нашим предприятием, а продукция представлена на рынках теперь уже 24 стран мира. Она продается в Российской Федерации, Украине, Армении, Казахстане и в странах Прибалтики, Румынии, Болгарии, Грузии, Турции и Чили, Израиле и США, Германии и Вьетнаме. Наши торговые марки также покупает Китай, обладающий поистине неограниченным потребительским рынком", - отметил руководитель предприятия.

Генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий.

Залогом успешной работы с зарубежными покупателями является высокое качество производимой продукции. Это результат планомерного развития белорусского предприятия, которое на сегодняшний день имеет три производственные площадки. В Минске выпускаются тихие и игристые вина, в Бресте - крепкие спиртные напитки, а в Чашниках - спирт. Кроме того, в Брестском филиале создано производство ароматических спиртов и настоев на натуральном сырье. Таким образом, для производства крепких спиртных напитков на предприятии создан полный технологический цикл - от производства спирта до выпуска конечной продукции, и жесткий контроль на каждом этапе этой цепочки обеспечивает высочайшее качество напитков, которое ценят не только белорусские, но и зарубежные покупатели.

Жесткий контроль на каждом этапе производства обеспечивает высочайшее качество напитков, которое ценят не только белорусские, но и зарубежные покупатели.

Не удивительно, что Минский завод виноградных вин каждый год привозит награды самых престижных международных конкурсов и дегустаций. Водка "Статут", к примеру, в 2017 году была отмечена в Бельгии на конкурсе SuperiorTasteAward двумя Золотыми Звездами "За превосходный вкус", а водка "Сваяк" завоевала звезду московского конкурса-дегустации "Продэкспо-2017" и золотую медаль "Продэскпо-2018", золотую медаль международного конкурса International Spirits Challenge 2013 в Лондоне и множество других наград.

Генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин" Иван Троцкий на церемонии награждения в Брюсселе.

Иван Троцкий убежден, что на жестких мировых рынках конкурировать можно только качеством выпускаемой продукции. "Поставка в Канаду, на строгий и требовательный потребительский рынок, стала еще одним доказательством успеха - наше предприятие сумело создать бренд "белорусская водка", который за высокое качество продукции получил заслуженное признание во многих странах мира", - заявил генеральный директор ЗАО "Минский завод виноградных вин".

Только натуральное и самое лучшее сырье используется в производстве, что позволяет выпускать продукты самого высокого качества.

ЗАО "Минский завод виноградных вин" основано в 2000 году. Выпускает широкий ассортимент алкогольной продукции на трех производственных площадках. В Минске организовано производство виноградных и шампанских вин, в Бресте - ликеро-водочных изделий и сидров, в Чашниках - спирта. Компания является лидером по производству виноградных вин в стране и входит в тройку крупнейших производителей ликеро-водочных изделий. ЗАО "Минский завод виноградных вин" уже много лет входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Беларуси, уступая лишь предприятиям, занимающимся переработкой и транспортировкой нефти и газа.