Белорусский РНПЦ онкологии получил престижную награду Национального института рака США

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова отмечен престижной наградой Национального института рака США, сообщил журналистам заместитель директора по научной работе РНПЦ Сергей Красный, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Награда белорусскому центру от ведущего онкологического учреждения в мире вручена за достижения в развитии онкологической службы и научные исследования в области борьбы со злокачественными новообразованиями.

Между РНПЦ и Национальным институтом рака США налажено тесное сотрудничество. В течение последних трех лет проведено две конференции. Одна была посвящена онкоурологии и онкогинекологии, вторая - скринингу злокачественных опухолей. Третья конференция пройдет в 2019 году, в центре внимания будут соответствующие вопросы в области урологии, гинекологии и рака молочной железы. Запланировано подобное мероприятие и на 2020 год. Конференции финансируются американским институтом, приезжают на них специалисты со всего мира.

Что касается научных проектов, есть договоренность о подготовке пяти совместных публикаций. В этой работе будет задействован не только белорусский РНПЦ, но и несколько ведущих центров из других стран СНГ. Глобальные публикации, посвященные скринингу и ранней диагностике рака, будут подготовлены на основе результатов внедрения скрининговых программ.-0-