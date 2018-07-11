Белорусский школьник выиграл футбольную стажировку у тренера из Италии

10 июля в Минске прошел первый детский турнир в панну — модную разновидность уличного футбола, где роль поля выполняет ринг 4,2x2,2 метра, вместо ворот — ноги соперника, а стремительный матч занимает чуть больше 5 минут. Победителем Лиги Спортика стал 10-летний Дима, он получил в “репетиторы” итальянца Рокко Фиамелла - экс-тренера молодежной команды ФК “Динамо-Минск”, с которым бесплатно будет заниматься футболом в течение трех месяцев, и запас детской воды “Святой Источник. Спортик” для полезных тренировок.

В детскую fun-зону “Спортик”, где прошел турнир, приглашают всех, кто хотел бы привить своим детям здоровые привычки пить чистую воду и заниматься спортом. Ежедневно здесь проходят тренировки с лучшими детскими футбольными академиями - от ФК “БАТЭ” до фристайлистов LegacY.

— Любовь к спорту, как и любые полезные привычки, должны прививаться родителями своим детям с раннего возраста, — рассказывает Денис Крупец, представитель бренда “Святой Источник. Спортик” и организатор первой детской fun-зоны. — Дети намного активнее взрослых, и потеря даже 2% воды сказывается на их самочувствии. “Святой Источник. Спортик” приглашает на fun- зону именно семьи, чтобы совместной игрой в футбол помочь родителям стать примером для малышей и в интерактивной форме показать важность занятий спортом и соблюдения режима питья.

10 июля маленькие спортсмены играли в дворовой футбол панну. Следили за игрой Николай Ходасевич, спортивный комментатор телеканала “Беларусь-1” и Павел Цагельников, призер чемпионата Беларуси по футбольному фристайлу.

Стартовал турнир в 16:00 и сразу - c серии пенальти, благодаря которым из почти 50 участников выбрали 8 самых сильных футболистов. Именно они вышли в плей-офф, чтобы побороться за право тренироваться у Рокко Фиамелла. Экс-тренер юношеского “Динамо-Минск” сейчас отвечает за подготовку молодых спортсменов в ФК “Луч” и готовит к запуску первую в Беларуси школу, где игре в футбол обучают по индивидуальной программе для каждого спортсмена, практически один на один с тренером. В турнире участвовали мальчики и девочки от 6 до 12 лет.

Для того чтобы после турнира все участники смогли восстановить силы, в fun-зоне постоянно открыт спортивный “бар”, где вместо сладких напитков подают чистую воду “Святой Источник. Спортик”, а водные “бармены” могут рассчитать режим правильного питья в зависимости от веса, роста и физической подготовки.

Fun-зона “Спортик” открыта в парке Победы ежедневно с 16:00 до 20:00 до 15 июля включительно, когда и состоится решающий матч мундиаля.