Белорусский след в биографии Шарля де Голля заслуживает внимания историков - посол Франции

2 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Белорусский след в биографии Шарля де Голля должен стать объектом пристального внимания историков. Такое мнение сегодня журналистам высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время визита в Гродненскую область дипломат посетил Щучин. По имеющимся сведениям, город связан с именем известного военного и государственного деятеля Франции Шарля де Голля. Во время Первой мировой войны офицер де Голль попал в немецкий плен. Несколько месяцев пленения в 1916 году он провел в Щучине.

Сохранилось даже здание, где содержались пленные офицеры. Один из соратников Шарля де Голля подробно описал его в письме к родным. Как оказалось, это бывшая фанерная фабрика Друцких-Любецких, а ныне один из цехов щучинского завода "Автопровод".

"Мне было очень интересно посетить это место. Сейчас необходимо, чтобы историки взялись за эту работу, подкрепили предположения научной работой. Необходимо пойти дальше, поработать с архивами. Подключиться к этому должны и белорусские, и французские специалисты", - считает Дидье Канесс. Не исключено, что в случае подтверждения гипотезы место пленения Шарля де Голля будет обозначено, например, мемориальной доской.

"Этот факт - очередное свидетельство богатейшей истории Щучинской земли. Нам приятно, что появляется связь между странами и целыми историческими эпохами", - сказал председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник. При этом он отметил, что исторические и культурные связи зачастую приводят к развитию и экономического сотрудничества.

На встрече посла с руководством Щучинского райисполкома обсуждались возможные бизнес-проекты, а также сотрудничество в сфере образования. В программе визита Дидье Канесса в Гродненскую область также встреча с руководством региона, посещение различных объектов.-0-

Фото Леонида Щеглова