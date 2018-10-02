Белорусский след в биографии Шарля де Голля заслуживает внимания историков - посол Франции

2 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Белорусский след в биографии Шарля де Голля должен стать объектом пристального внимания историков. Такое мнение сегодня журналистам высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс, передает корреспондент БЕЛТА.
Во время визита в Гродненскую область дипломат посетил Щучин. По имеющимся сведениям, город связан с именем известного военного и государственного деятеля Франции Шарля де Голля. Во время Первой мировой войны офицер де Голль попал в немецкий плен. Несколько месяцев пленения в 1916 году он провел в Щучине.
Сохранилось даже здание, где содержались пленные офицеры. Один из соратников Шарля де Голля подробно описал его в письме к родным. Как оказалось, это бывшая фанерная фабрика Друцких-Любецких, а ныне один из цехов щучинского завода "Автопровод".
"Мне было очень интересно посетить это место. Сейчас необходимо, чтобы историки взялись за эту работу, подкрепили предположения научной работой. Необходимо пойти дальше, поработать с архивами. Подключиться к этому должны и белорусские, и французские специалисты", - считает Дидье Канесс. Не исключено, что в случае подтверждения гипотезы место пленения Шарля де Голля будет обозначено, например, мемориальной доской.
"Этот факт - очередное свидетельство богатейшей истории Щучинской земли. Нам приятно, что появляется связь между странами и целыми историческими эпохами", - сказал председатель Щучинского райисполкома Сергей Ложечник. При этом он отметил, что исторические и культурные связи зачастую приводят к развитию и экономического сотрудничества.
На встрече посла с руководством Щучинского райисполкома обсуждались возможные бизнес-проекты, а также сотрудничество в сфере образования. В программе визита Дидье Канесса в Гродненскую область также встреча с руководством региона, посещение различных объектов.-0-
Фото Леонида Щеглова
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4459 BYN
|2.444 BYN
|2.452 BYN
|USD
|2.1237 BYN
|2.121 BYN
|2.125 BYN
|RUB
|3.2497 BYN
|3.237 BYN
|3.255 BYN