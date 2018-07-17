17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин будет активнее выдвигать свои кандидатуры на управленческие должности. Об этом сообщила журналистам заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития, председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Марианны Щеткиной, глава государства выступает за более активное выдвижение женщин на управленческие должности, "тех, кто сегодня желает работать, видит себя в этом". "У нас много таких представительниц", - отметила она.

Председатель объединения добавила, что каждой женщине хочется иметь крепкую семью и хорошую работу, видеть перспективы своего развития.-0-