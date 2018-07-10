10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский студотряд впервые отправится в Молдову на уборку урожая, сообщил БЕЛТА второй секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Олег Дикун.

Такие договоренности достигнуты при содействии Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Молдове Сергея Чичука во время визита представителей Республиканского штаба студенческих отрядов в июне этого года в Молдову. "На базе Витебского областного штаба трудовых дел сформирован студенческий сельскохозяйственный отряд. В ближайшее время запланирован его выезд в Гагаузию для сбора урожая в колхозе "Победа" села Копчак. Молодые люди будут заниматься уборкой персиков, слив и винограда столовых сортов", - уточнил Олег Дикун.

Всего за пределами страны работают семь студотрядов. "География самая широкая. Так, белорусский строительный отряд отправился в Белоярский район Ханты-Мансийского автономного округа Югра России, будущие педагоги оттачивают опыт во Всероссийском детском центре "Орленок". Туда же отправились сервисные отряды из Витебской и Гомельской областей, они работают в сфере питания и спасателями на пляже. В Сочи молодые люди осваивают профессию официантов. Кроме того, белорусский строительный отряд задействуют на реконструкции объектов музея-заповедника в городе Пушкино "Царское село", - сообщил второй секретарь ЦК БРСМ.

По словам Олега Дикуна, трудовой семестр, стартовавший в мае, принял активную фазу, студенческие отряды массово приступают к работе по всей стране. Сегодня в составе 309 студенческих отрядов различного профиля - строительного, педагогического, сельскохозяйственного, экологического, медицинского, производственного, сервисного - уже смогли потрудиться более 4 тыс. человек.-0-