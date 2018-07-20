Белорусский турбизнес инициирует изменения в законодательстве после событий на туррынке в России

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турбизнес инициирует изменения в белорусском законодательстве, которое регулирует рынок туристических услуг. Это связано с событиями нынешнего лета на туррынке в России, когда с финансовыми проблемами столкнулись несколько крупных российских туроператоров, сообщает БЕЛТА.

Правовой партнер Республиканского союза туристической индустрии, адвокат Минской городской коллегии адвокатов Юлия Куцер отметила, что туристический сезон 2018 выдался сложным, ситуация в России не могла не отразиться на белорусском туррынке.

Как пояснила юрист, в цепочке взаимоотношений в сфере туризма обычно присутствует три основных субъекта: турист (заказчик туруслуг, физическое лицо, приобретающее путешествие по договору оказания туруслуг); исполнитель (турагент - юридическое лицо, с которым у заказчика заключен договор оказания туруслуг и которому заказчик непосредственно вносит плату); третьи лица (туроператор, перевозчик, гид и т.д.).

Фактически турист заключает договор оказания туристических услуг с турагентом. Именно турагент обязан оказать туристические услуги и несет материальную ответственность перед туристом, обращает внимание Юлия Куцер. Более того, на договоры об оказании туристических услуг распространяет свое действие закон о защите прав потребителей, в соответствии с которым турагент обязан в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед туристом возместить все убытки в течение 14 дней.

Если же этого не сделано, турист имеет право обратиться в суд. "Процесс может быть долгим… В случае неисполнения судебного решения возбуждается исполнительное производство в отношении турагента, накладываются ограничения по распоряжению денежными средствами на расчетных счетах, описывается имущество. Это приведет к фактическому прекращению финансово-хозяйственной деятельности турагента, неисполнению обязательств по текущим договорам, и ситуация будет нарастать, как снежный ком", - пояснила Юлия Куцер.

"На первый взгляд, права туриста защищены. Однако есть одно большое "но". Турагенты работают за комиссионное вознаграждение, которое составляет от 3% до 13% от стоимости тура, а иногда и просто Br1. А остальные денежные средства, полученные от туриста, перечисляются туроператору в течение нескольких дней с даты подтверждения тура. Соответственно, у турагента просто нет денег, чтобы возместить ущерб туристам. Да, безусловно, у них есть право обратиться к туроператорам с регрессным иском (требование о возмещении ущерба, нанесенного туроператором и возврате денежных средств), оплатив госпошлину в полном объеме до обращения в суд. Но поскольку у туроператора и так финансовые проблемы, на исполнение судебного решения не приходится рассчитывать", - считает юрист.

В итоге турагентства в соответствии с законом "Об экономической несостоятельности банкротстве)" будут признаны банкротами, а пострадавшие туристы останутся без денег, констатирует Юлия Куцер. По ее мнению, доверие к турфирмам таким образом может быть подорвано, и это дестабилизирует рынок.

"Текущая ситуация выявила серьезные пробелы в законодательном регулировании рынка туристических услуг. Путей решения этих проблем несколько: обязательное страхование договора оказания туристических услуг, формирование резервного фонда турагентствами и наиболее приемлемый - обязательное страхование договоров комиссии", - отметила Юлия Куцер.-0-