Белорусский туризм впервые презентовали на выставке в Нью-Йорке

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристический потенциал Беларуси впервые презентовали на одной из крупнейших мировых турвыставок New York Times Travel Show-2018, которая состоялась 26-28 января в Нью-Йорке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном агентстве по туризму.
Министерство спорта и туризма и НАТ при продвижении страны на выставке сделали акцент на возможностях пятидневного безвизового взъезда для иностранцев - это повлияло и на оформление национального стенда. В 2017 году без визы в Беларусь приехали почти 80 тыс. человек, Соединенные Штаты Америки входят в топ-10 стран по числу туристов, приехавших по безвизу.
Гостям национального стенда рассказали о белорусской природе и культурном наследии, а также масштабных спортивных соревнованиях, которые примет Беларусь в ближайшие годы, - Евроиграх-2019 и чемпионате мира по хоккею-2021 (будет проводиться на территории Беларуси и Латвии).
New York Times Travel Show - крупная туристическая ярмарка Северной Америки. В этом году в ней приняли участие более 100 стран, основной акцент был сделан на медицинском и семейном туризме.-0-
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