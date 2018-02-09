Белорусско-иранское сотрудничество динамично развивается - Мостафа Овейси

9 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-иранское сотрудничество динамично развивается. Об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Беларуси Мостафа Овейси сегодня на мероприятии по случаю иранского национального дня, передает корреспондент БЕЛТА.
Министр промышленности Беларуси Виталий Вовк поздравил иранский народ с 39-й годовщиной Исламской революции. Он подчеркнул, что благодаря совместным усилиям существенно укрепляется торгово-экономическое сотрудничество, и выразил уверенность в больших перспективах белорусско-иранского взаимодействия.
Мостафа Овейси рассказал о достижениях своей страны за годы независимости в социально-экономическом развитии и по другим направлениям. По его словам, взаимодействие между Беларусью и Ираном развивается все более активно. На протяжении 25 лет дипломатических отношений двусторонние связи строились на основе взаимного доверия и уважения, и этот процесс имеет прогрессивную тенденцию. "Большой потенциал стран, а также дружба между народами создают прочную основу для дальнейшего развития контактов", - убежден дипломат.
Он обратил внимание на активный обмен визитами, которые позволяют скоординировать перспективные направления взаимодействия. Минувший год стал важным в торгово-экономическом сотрудничестве между Беларусью и Ираном, значительно вырос товарооборот. Дипломат также отметил важность недавно состоявшегося заседания торгово-экономической комиссии, на котором достигнуты договоренности по активизации связей в сферах промышленности, фармацевтики, медоборудования.-0-
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