Белорусско-казахстанский культурно-образовательный центр открылся в БГПУ

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-казахстанский культурно-образовательный центр открылся сегодня в Белорусском государственном педагогическом университете им. М.Танка, передает корреспондент БЕЛТА.
"Открытие в университете белорусско-казахстанского центра - логичное продолжение взаимодействия БГПУ и Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева. Среди задач центра - расширение сотрудничества в области образования, науки, популяризации национальных культур, развитие научного и творческого потенциала преподавателей и студентов", - отметил руководитель белорусского вуза Александр Жук.
Он также сообщил о запланированных проектах, которые будут реализованы на базе культурно-образовательного центра. "У наших стран есть общие страницы истории. Беларусь и Казахстан объединяет совместная борьба против фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Поэтому в рамках центра запланировано совместное выполнение научно-образовательного проекта "Уроженцы Казахстана в партизанском движении в Беларуси в годы Великой Отечественной войны". Будет организована работа совместного поискового отряда. Начало уже положено", - проинформировал ректор.
В связи с этим Александр Жук передал первому проректору ЕНУ Асемгуль Молдажановой уникальные архивные документы о защитниках Беларуси уроженцах Казахстана, найденные студентами истфака БГПУ в Национальном архиве Беларуси.
Второй запланированный совместный проект - "Уроженцы Беларуси в освоении целинных земель". "В свое время представители всех народов СССР участвовали в этой масштабной работе. Там были и наши преподаватели. Думаю, это станет важным совместным проектом", - подчеркнул ректор БГПУ.
Договоренность о создании Белорусско-казахстанского культурно-образовательного центра была достигнута ректорами БГПУ им. М.Танка и ЕНУ им. Л.Н.Гумилева в ноябре 2017 года на заседании научно-образовательного консорциума между высшими учебными заведениями и НИИ Беларуси и Казахстана на основании меморандума о взаимопонимании. -0-
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