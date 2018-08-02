Белорусско-китайский аналитический центр по вопросам мировой повестки предлагается создать в БГУ

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-китайский аналитический центр по вопросам мировой повестки предлагается создать на базе Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ. Речь об этом шла на встрече председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергея Рахманова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Беларуси Цуй Цимином, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Сергей Рахманов предложил послу рассмотреть возможность создания на базе Республиканского института китаеведения имени Конфуция совместного белорусско-китайского аналитического центра. "По важнейшим вопросам мировой повестки дня, а также нашего двустороннего сотрудничества нам необходима качественная аналитика. Новый центр смог бы ее обеспечивать с привлечением широкого круга специалистов и экспертов - не только ученых, но и тех, кто на практике над этим работает", - пояснил сенатор.

Цуй Цимин также отметил важное значение качественных аналитических материалов в работе госорганов, правительств. Он напомнил, что на базе Национальной академии наук совместно с китайскими учеными белорусские коллеги организовали дискуссионную площадку, где обсуждают важнейшие для двух стран политические и экономические вопросы, а также перспективы взаимодействия в торгово-экономической и научно-технической сферах. "Это такой "мозговой центр", где стороны могут обмениваться мнениями по наиболее волнующим их вопросам", - сказал он.

Во время встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Подчеркивалось стратегическое партнерство двух стран, крупнейшим совместным проектом которых стал индустриальный парк "Великий камень". Он служит местом притяжения крупных международных компаний. Например, 1 августа возможность расширения присутствия в парке немецкого бизнеса обсуждалась в Совете Республики с парламентской делегацией федеральной земли Саксония.-0-