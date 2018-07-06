Белорусско-китайский образовательный кластер может появиться в БГУ

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-китайский образовательный, научный, информационно-аналитический кластер может появиться на базе Республиканского института китаеведения имени Конфуция Белгосуниверситета. Такая возможность рассматривалась во время посещения вуза делегацией Даляньского политехнического университета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Первым шагом к реализации этой инициативы стало открытие в 2017 году в городе Далянь белорусско-китайского совместного института ДПУ-БГУ. Следующий этап - создание белорусско-китайского института в БГУ. Здесь будет вестись подготовка специалистов по естественно-научному и гуманитарному профилям, востребованным индустриальным парком "Великий камень". Достигнута договоренность о создании совместного института дистанционного образования.

В Республиканском институте китаеведения имени Конфуция в этом учебном году увеличилось количество слушателей курсов китайского языка, разработана и издана методика обучения китайскому иероглифическому письму. Подготовлен пакет учебно-методических документов для очно-дистанционных курсов переподготовки школьных учителей, изданы сборники статей и научных материалов по результатам проведенных научных и научно-практических конференций.

По итогам переговоров ректоров двух вузов Андрея Короля и Го Дунмина подписан обновленный договор о сотрудничестве в области высшего образования и науки. Документом, в частности, предусматривается академический обмен студентами, магистрантами, аспирантами, докторантами и преподавателями для обучения, прохождения стажировок и учебной практики. Стороны планируют проводить совместные научные исследования, семинары и осуществлять публикацию научных, учебных и методических материалов по результатам выполненных коллективных работ.-0-