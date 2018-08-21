Белорусско-китайский туристический форум планируется организовать в ноябре в Гуанчжоу

21 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-китайский туристический форум в ноябре планируется организовать в Гуанчжоу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Генеральном консульстве Беларуси в этом китайском городе.

Тему подготовки к форуму обсуждали на встрече генеральный консул Беларуси в Гуанчжоу Леонид Батяновский и заместитель генерального директора туристической компании Guangdong Nanhu International Travel Service Co. LTD Спарк Чэнь. Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества китайской компании с белорусскими партнерами. Кроме того, речь шла о визите представителей компании для изучения туристического продукта Беларуси и проведения соответствующих переговоров.

Guangdong Nanhu International Travel Service Co. LTD образована в 1999 году в городе Гуанчжоу. Является самой крупной туристической компанией в провинции Гуандун (200 отделений) и одной из самых крупных в Китае (120 отделений). В 2016 году предоставила услуги по всей стране 38 млн туристам на сумму 42 млрд юаней ($6,3 млрд). Организует туристические поездки по всему миру, а также внутри Китая. Основные клиенты - жители провинции.-0-