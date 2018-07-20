Белорусско-корейский форум по науке и инновациям планируется провести в Минске в октябре

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 6-й Белорусско-корейский форум "Наука. Инновации. Производство" планируется провести в Минске в октябре. Такая информация размещена на сайте Государственного комитета по науке и технологиям, сообщает БЕЛТА.

Цели форума - развитие двустороннего сотрудничества в научной и инновационной сферах, установление новых деловых контактов, определение перспективных направлений и форм сотрудничества, способствующих развитию инновационных процессов в обеих странах. Также важными задачами являются презентация инновационных структур, научных центров, инновационных и инвестиционных проектов обеих стран, продвижение технологий и наукоемкой продукции различных отраслей на внешние рынки.

Организаторами форума выступают ГКНТ Беларуси, Министерство науки, информационно-коммуникационных технологий и перспективного планирования Республики Корея, Национальный исследовательский фонд Республики Корея.

В ГКНТ прошло заседание белорусской части совместной белорусско-корейской рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству, а также совещание по наращиванию экспорта белорусских товаров и услуг в Республику Корея. Была согласована тематика 6-го Белорусско-корейского форума "Наука. Инновации. Производство", обсуждались вопросы подготовки к пятому заседанию совместного комитета Беларуси и Республики Корея.

Во время встречи были детально рассмотрены состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Республикой Корея. Участники заседания обсудили вопросы, касающиеся ключевых сфер двустороннего сотрудничества, а также наращивания экспорта товаров и услуг в Республику Корея. В 2018 году начаты поставки новых товарных позиций: машины для уборки урожая, подшипники роликовые сферические, трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах, коляски для кукол, куклы и прочие игрушки, модели в уменьшенном размере и аналогичные модели для развлечений, ленты, пряжа из стекловолокна и др.

В совещании приняли участие заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Корея Андрей Попков, представители "Белнефтехима", Администрации Парка высоких технологий, НАН Беларуси, РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром", Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Председатель ГКНТ Александр Шумилин является председателем белорусской части совместной белорусско-корейской рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству. В соответствии с постановлением Совета Министров от 23 декабря 2014 года №1235, за председателем ГКНТ закреплены вопросы обеспечения наращивания и диверсификации экспорта товаров и услуг в Республику Корея.-0-