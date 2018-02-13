13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-литовский экономический форум пройдет в Витебске. Вопросы подготовки к нему обсудил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Литовской Республике Александр Король во время встречи 13 февраля с министром хозяйства этой страны Виргиниюсом Синкявичюсом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы белорусско-литовских отношений в торгово-экономической сфере, обозначили приоритеты сотрудничества на 2018 год. Они также обменялись мнениями о потенциальных формах и методах интенсификации экономического взаимодействия двух стран. Особое внимание на переговорах было уделено предстоящему экономическому форуму. -0-