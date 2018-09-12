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Белорусско-узбекистанский центр образования и культуры откроется в Ташкенте в сентябре

Общество 12.09.2018 | 19:19
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12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-узбекистанский центр образования и культуры откроется в Ташкенте в сентябре, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

В Минобразования рассказали, что в сентябре в Узбекистане пройдут Дни белорусского образования, во время которых состоится открытие центра. Он появится на базе Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами. В пресс-центре ведомства отметили интенсификацию двусторонних контактов в сфере образования, позитивную динамику в привлечении в Беларусь граждан Узбекистана на обучение. В марте этого года в Ташкенте проходила международная образовательная выставка, где были представлены и возможности белорусской стороны.

Министр образования Игорь Карпенко сегодня в составе официальной делегации принял участие в белорусско-узбекистанском форуме делового и регионального сотрудничества. Руководитель ведомства подписал соглашение между Минобразования Беларуси и Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана о сотрудничестве. Соглашение предусматривает, что стороны будут содействовать развитию сотрудничества в сфере высшего образования и в этих целях поощрять межвузовские контакты. Ожидается также, что во время визита будут подписаны соглашения между ведущими вузами Беларуси и Узбекистана.-0-

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Теги
Беларусь, Карпенко, культура, Министерство образования, образование, Узбекистан
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