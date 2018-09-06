Белорусско-узбекский студотряд будет создан в 2019 году

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-узбекский студенческий отряд будет создан в 2019 году, сообщил сегодня журналистам первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас уже есть опыт сотрудничества с Казахстаном и Молдовой, где в этом году трудилась белорусская молодежь. Сейчас ведем переговоры с Узбекистаном, и уже в следующем году впервые в истории современного студотрядовского движения появится белорусско-узбекский студенческий отряд. Уже подписано соглашение о намерении долгосрочного сотрудничества. Более того, направления международного молодежного сотрудничества будут расширяться. В частности, планируем сотрудничать с Польшей и Чехией", - рассказал Дмитрий Воронюк.

По традиции наиболее тесное и долговременное взаимодействие у БРСМ налажено с российскими студенческими отрядами. "Ежегодно молодежь двух стран трудится на белорусских и российских объектах. Так, недавно завершил работу сводный белорусско-российский отряд на Всебелорусской молодежной стройке в Островце. В конце сентября пройдет слет белорусско-российских студенческих отрядов, где мы подведем итоги нашей большой трудовой кампании, обсудим, на каких объектах будем работать в следующем году", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

По его словам, эта тема также будет в центре внимания во время молодежного форума двух стран на полях V Форума регионов Беларуси и России в Могилеве. "Вместе с российскими коллегами обсудим, как в перспективе будем взаимодействовать в этом направлении. Нам нужно рассказать молодежи, что значит трудиться в студенческом отряде, что такое плечо друга рядом, какое чувство ты испытываешь, проходя мимо тех объектов, которые помогал возводить в свое время. Ведь студотряды в первую очередь выполняют воспитательную функцию, приобщают молодежь к труду. Здорово, что здесь мы работаем в унисон с российскими коллегами. И мы будем продолжать эту работу", - подчеркнул Дмитрий Воронюк.-0-