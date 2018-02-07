Белорусское посольство в Литве организует диктант к Международному дню родного языка

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Литве 21 февраля организует диктант на белорусском языке к Международному дню родного языка. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте дипмиссии, сообщает БЕЛТА.

Посольство приглашает всех желающих принять участия в этом мероприятии.

Для этого необходимо до 15 февраля отправить письмо на адрес lt.press@mfa.gov.by с пометкой "дыктоўка". В нем следует указать фамилию и имя, профессию.-0-