Белорусское посольство в Литве организует диктант к Международному дню родного языка

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси в Литве 21 февраля организует диктант на белорусском языке к Международному дню родного языка. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте дипмиссии, сообщает БЕЛТА.
Посольство приглашает всех желающих принять участия в этом мероприятии.
Для этого необходимо до 15 февраля отправить письмо на адрес lt.press@mfa.gov.by с пометкой "дыктоўка". В нем следует указать фамилию и имя, профессию.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4605 BYN
|2.453 BYN
|2.462 BYN
|USD
|1.9886 BYN
|1.987 BYN
|1.989 BYN
|RUB
|3.488 BYN
|3.473 BYN
|3.49 BYN