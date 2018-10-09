Белорусское законодательство обеспечивает действенную систему соцзащиты матери и ребенка - мнение

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законодательство Беларуси обеспечивает действенную систему социальной защиты матери и ребенка, которая включает экономические, социальные, трудовые гарантии и права, создает конкретные условия для их реализации. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Олег Левшунов.

Депутат обратил внимание, что для семей, воспитывающих детей, предусмотрены 11 видов государственных пособий. В стране введена дополнительная мера поддержки многодетных семей, так называемый семейный капитал в размере $10 тыс. при рождении, усыновлении третьего или последующих детей. Олег Левшунов напомнил, что с 1 июля 2017 года вступила в силу новая редакция закона о государственных пособиях семьям, воспитывающим детей. Законодательство предусматривает усиление социальной защиты наиболее уязвимых категорий семей - молодых специалистов, студентов, получающих пособие по беременности и родам в минимальном размере, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов, и родителей, имеющих инвалидность.

Матерям, родившим пять и более детей, и родителям детей-инвалидов полагается также ряд льгот в пенсионном обеспечении. Многодетным матерям, родившим и воспитавшим девять и более детей и награжденным одной из государственных наград СССР за материнство или орденом Матери, с сентября 2012 года предоставлено право на пенсию за особые заслуги перед Беларусью. Сейчас такие пенсии установлены 688 многодетным мамам.

В Беларуси орденом Матери награждены более 8 тыс. женщин, родивших и достойно воспитавших пять и более детей. "Этот высокий знак материнской доблести учрежден указом в 1995 году. С 2006-го многодетным матерям, награждаемым орденом Матери, единовременно выплачивается пятикратный бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения. Кроме того, в регионах Беларуси решением местных властей установлены различные дополнительные формы поощрения для награжденных этим орденом", - отметил парламентарий.

Олег Левшунов коснулся также медицинского аспекта, в частности, того, что в Беларуси законодательно гарантировано право на бесплатные лекарства для детей в возрасте до трех лет и для детей-инвалидов до 18 лет. Это и другие права закреплены в программе социально-экономического развития на 2016–2020 годы и в государственной программе "Здоровье народа и демографическая безопасность Беларуси" на текущую пятилетку.

"Охрана репродуктивного здоровья, создание условий для рождения здоровых детей, сокращение младенческой, детской и материнской смертности имеют особую общественную значимость и выступают в качестве критериев эффективности деятельности системы здравоохранения страны", - подчеркнул депутат. В Беларуси отлажена диспансеризация. Ежегодно проводятся медицинские профилактические осмотры детей. Создана разноуровневая система оказания перинатальной медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным, все женщины имеют доступ к дородовому и послеродовому медицинскому обслуживанию.

После рождения вместе с матерью находятся около 90% новорожденных детей, отмечается тенденция к увеличению числа родов, протекающих без осложнений. В Беларуси внедрены рекомендации ВОЗ и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по ВИЧ-консультированию женщин репродуктивного возраста и беременных. Выживаемость младенцев, родившихся с экстремально низкой массой тела (до одного кг), на первом году жизни составляет более 75%, профилактическими прививками охвачено 98% детей.

"Охрана материнства и детства в Беларуси – важнейший приоритет государственной социальной политики. Она направлена на развитие системы охраны здоровья матери и ребенка, совершенствование форм социальной защиты семей с детьми. Их поддержка, укрепление института семьи - это общенациональные задачи на текущую пятилетку", - резюмировал парламентарий.-0-