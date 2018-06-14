Белорусскую гуманитарную помощь доставили в Краматорск и Северодонецк

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскую гуманитарную помощь доставили в города Краматорск и Северодонецк на востоке Украины, сейчас идет ее разгрузка. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

В Краматорске представителей МЧС Беларуси встретил исполняющий обязанности главы облгосадминистрации Донецкой области Игорь Стокоз. Акт передачи помощи ему вручил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев. Как отметил Игорь Стокоз, это первый подобный иностранный гуманитарный груз, который когда-либо получала область.

Перечень товаров гуманитарной помощи был согласован с украинской стороной и включает в себя товары первой необходимости, продукты питания, комплекты мебели, холодильники. В Северодонецк и Краматорск доставлены комплекты школьной мебели и холодильники, а продукты питания ранее были переданы Международному Комитету Красного Креста.-0-