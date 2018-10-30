Белорусскую систему мониторинга окружающей среды планируется интегрировать с европейской

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальную систему мониторинга окружающей среды в Беларуси (НСМОС) планируется интегрировать с Европейской совместной системой экологической информации (SEIS). Об этом сообщила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Ия Малкина на международной научной конференции "Мониторинг состояния окружающей среды в целях устойчивого развития. 25 лет Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом данные, полученные с помощью Национальной системы мониторинга окружающей среды в Беларуси за период ее существования, позволяют оценивать ситуацию в природоохранной сфере как достаточно стабильную. Степень защищенности населения и окружающей среды от техногенных и природных воздействий может быть определена как приемлемая для нынешнего этапа социально-экономического развития. Система НСМОС успешно функционирует, разрабатываются новые перспективные виды наблюдений. Но современные вызовы и угрозы говорят о том, что нам необходимо развивать эту систему дальше. В качестве перспективных направлений мы видим развитие системы прогнозирования экологического состояния территорий по данным НСМОС для решения экологических проблем, интеграцию национальной системы мониторинга в Европейскую совместную систему экологической информации, повышение уровня и качества распространения экологической информации", - сказала Ия Малкина.

В числе перспективных направлений также развитие мониторинга за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных объектов и регулярных наблюдений по гидроморфологическим показателям, совершенствование программного обеспечения баз данных и переход на комплексную оценку состояния экологических систем по интегральным показателям, в том числе путем использования современных информационных технологий для комплексной оценки данных.

Сегодня Национальная система мониторинга окружающей среды включает 12 видов мониторинга: наблюдения за изменением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, а также за лесами, животным и растительным миром, геологической средой, сбросами и выбросами промышленных и иных предприятий и т.д. Сбор информации осуществляется на 5712 пунктах наблюдений по всей стране, сеть которых постоянно развивается и за пять лет увеличилась на 1328 пунктов.

Международная научная конференция "Мониторинг состояния окружающей среды в целях устойчивого развития. 25 лет Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь" проходит в Минске 30-31 октября. НСМОС играет важную роль в реализации государственной природоохранной политики и является основой информационного обеспечения управленческих решений в экологической сфере. Участники конференции ознакомятся с результатами ее двадцатипятилетнего функционирования, основными достижениями, посетят объекты наблюдений.-0-