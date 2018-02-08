Белорусы готовы к использованию биометрии для осуществления платежей - исследование

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы готовы к использованию биометрии для осуществления платежей и подтверждения личности. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного агентством GfK Ukraine по заказу Visa, которые были презентованы сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Согласно исследованию, 93% опрошенных в Беларуси заинтересованы в использовании биометрии для подтверждения личности или для осуществления платежей, около 60% - уже знакомы с биометрией. 52% респондентов считают, что биометрия проще, а 55% - что она безопаснее, чем использование паролей или ПИН-кодов. Результаты опроса иллюстрируют желание потребителей видеть внедрение биометрических инструментов в процессах аутентификации платежей.

"Новые формы аутентификации, такие как распознавание отпечатков пальцев, лица и голоса, могут сделать разблокировку учетных записей и платежей намного проще и удобнее в сравнении с традиционными паролями или ПИН-кодами, которые трудно напечатать на крошечных клавиатурах, легко забыть, и их можно украсть", - отмечают авторы исследования.

Согласно результатам работы, белорусы наиболее знакомы с таким типом биометрической аутентификации, как распознавание отпечатков пальцев - 24% опрошенных уже имели опыт его использования один или два раза, а еще 19% используют его регулярно. Для сравнения, около 14% респондентов использовали голосовое распознавание в прошлом, и только 2% используют его регулярно.

Основными преимуществами использования биометрической аутентификации для подтверждения платежей чаще всего называли то, что это устраняет необходимость запоминать несколько паролей или ПИН-кодов (56%). Кроме того, опрошенные считают, что так личные данные будут защищены даже в случае потери смартфона (49%). Основные барьеры использования таких инструментов: высокая стоимость устройств (53%), страхи, что такая аутентификация будет плохо работать (53%).

Исследование было проведено 15-22 января 2018 года среди жителей Беларуси в возрасте 25-55 лет, которые живут в городах с населением от 100 тыс. человек и пользуются интернетом. Были опрошены несколько сотен респондентов.-0-