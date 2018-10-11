Белорусы и россияне верят в успех союзного строительства - Мясникович

11 октября, Могилев /Светлана Савко - БЕЛТА/. Граждане Беларуси и России верят в успех союзного строительства. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на торжественном открытии выставки-ярмарки ремесел в Могилеве "Город мастеров", передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович обратил внимание, что для участия в V Форуме регионов Беларуси и России прибыли представители 35 российских регионов: от Брянска до Дальнего Востока, Ямало-Ненецкого национального округа. "Это говорит о том, что люди верят в наше союзное строительство, в успех союзного договора и наших союзных отношений", - убежден спикер. "Это дорогого стоит, этого не измерить деньгами и контрактами", - добавил он.

Парламенты двух стран должны делать все, для того чтобы оправдать это высокое доверие россиян и белорусов, подчеркнул Михаил Мясникович.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в свою очередь поблагодарила белорусскую сторону за прекрасную программу и гостеприимство. Она также акцентировала внимание, что впервые на Форум регионов в Беларусь прибыла столь представительная российская делегация, только официальных лиц в ней больше ста человек. А проект "Город мастеров", по словам Валентины Матвиенко, - это замечательная возможность для белорусов и россиян еще ближе познакомиться с культурным наследием друг друга. В выставке-ярмарке принимают участие представители 16 субъектов Российской Федерации. Особую атмосферу праздника создают творческие коллективы. -0-