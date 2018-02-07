Белорусы начали подавать налоговые декларации в электронном виде

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе текущего года налоговые декларации за 2017 год представили 4,3 тыс. граждан, из них 88 деклараций (или 2,1 %) - в электронном виде. Об этом сообщил начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси Андрей Ковалевский во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Он сказал, что возможность представления декларации в электронном виде через личный кабинет плательщика на портале МНС с помощью учетной записи и пароля (без использования ключа электронной цифровой подписи) реализована с 1 января текущего года. "Учитывая удобство такого способа подачи декларации (нет необходимости посещать налоговый орган, достаточно наличия персонального компьютера и сети Интернет), полагаю, что уже в следующем году при проведении очередной кампании по декларированию доходов число налоговых деклараций, поданных в электронном виде, возрастет на порядок", - отметил Андрей Ковалевский.

Для регистрации в качестве пользователя личного кабинета плательщика необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию с паспортом или видом на жительство, где гражданину будет бесплатно предоставлен логин и пароль для входа в личный кабинет.

По словам Андрея Ковалевского, возможность представления налоговой декларации в электронном виде через недавно запущенное мобильное приложение МНС в настоящее время не рассматривается. "Отображение значительного объема табличных данных на экране мобильного телефона довольно проблематично, что затрудняет их просмотр и заполнение декларации", - пояснил он.

Кампания по декларированию физическими лицами полученных в 2017 году доходов началась с 3 января. Декларация представляется в налоговый орган по месту жительства лично или через уполномоченное лицо, а также по почте или в электронном виде не позднее 1 марта 2018 года. Налоговый орган произведет расчет подоходного налога и до 1 мая вручит извещение на его уплату. Уплатить подоходный налог необходимо не позднее 15 мая 2018 года.

Гражданин обязан отчитаться перед налоговой инспекцией при продаже в течение 5 лет второй (и более) квартиры, дома, дачи, гаража, земельного участка, при реализации в течение календарного года грузового автомобиля, автобуса, второй легковой машины. Задекларировать необходимо также доходы, полученные из-за границы. Те, кто сдавал в наем жилье и сумма дохода за год превысила Br5,5 тыс., принимал дорогие подарки - на такую же сумму (за исключением подарков от близких родственников), также обязаны представить налоговую декларацию.

Кроме того, налоговую декларацию могут представить граждане, имеющие право на получение налоговых вычетов (стандартных, социальных, имущественных, профессиональных), при условии, что обязанность по предоставлению таких вычетов гражданам возложена на налоговые органы.

Налоговые декларации представляются гражданами в налоговый орган по месту своей регистрации. Прием их осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 19.00, а также 17 и 24 февраля 2018 года с 9.00 до 13.00.-0-

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Налоговые органы Беларуси в 2017 году выявили почти 6,4 тыс. имеющих скрытые доходы граждан Налоговые органы республики проводят работу по выявлению доходов физических лиц, сокрытых от налогообложения, и контролю за уплатой ими подоходного налога.