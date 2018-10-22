Белорусы подали более 1 тыс. работ на международный конкурс антикоррупционной рекламы

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 900 плакатов и 200 видеороликов подали белорусские участники на Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы "Вместе против коррупции!". Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Материалы принимались с 2 июля на сайте конкурса www.anticorruption.life . За это время от участников из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана поступило почти 1,5 тыс. видеороликов и 8 тыс. плакатов. В них отражено нетерпимое отношение к проявлениям коррупции и предлагаются современные механизмы борьбы с этим негативным явлением в различных сферах.

География работ, присланных белорусскими конкурсантами, обширна: от районных деревень до областных центров и столицы. Видением, как решать эту проблему, поделились не только учащиеся, но и работники госорганов, предприятий, учреждений образования, общественных организаций.

В ноябре национальная конкурсная комиссия, возглавляемая заместителем генпрокурора Беларуси Александром Лашиным, подведет итоги полуфинала. В состав комиссии кроме представителей надзорного органа, министерств и ведомств вошли специалисты в области графического дизайна, живописи и кинематографии. В финал пройдут работы, занявшие первое место. Победителей и призеров в номинациях "Лучший плакат" и "Лучший видеоролик" выберет жюри международного конкурса.

Церемонию награждения победителей и призеров проведут в Москве и приурочат к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Организатор конкурса - Генеральная прокуратура России, соорганизаторы - генеральные прокуратуры Армении, Беларуси, Кыргызстана, Агентство Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана.-0-