Белорусы пробежали в помощь детям на рекордную сумму в Br165 тыс.

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительный марафон "Бегущие города", проходивший в рамках проекта #velcombegom, объединил более 5 тыс. участников, среди которых знаменитые спортсмены Надежда Скардино, Иван Тихон, Анастасия Иванова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участники марафона пробежали в помощь детям более 30 тыс. км в десятках белорусских городов на рекордную сумму в Br165 тыс. По условиям акции необходимо было выходить на пробежки, делать скриншот своих результатов и рассказывать о них в социальных сетях. Все километры засчитывались как помощь детским областным центрам медицинской реабилитации.

Первое место заняла Гродненская область с результатом более 7000 км, на втором месте - Гомельская область с 5960 км, третье место у Брестской области - 5040 км. Оставшиеся места распределили между собой Могилевская область с результатом 4927 км, Витебская - 4823 и Минская - 4157 км.

Компания velcom окажет материальную помощь шести детским областным центрам медицинской реабилитации: Br40 тыс. получит Гродненский областной центр медицинской реабилитации детей-инвалидов и больных детей психоневрологического профиля, Br35 тыс. будет перечислено Гомельскому областному детскому центру медицинской реабилитации "Верасок", Br30 тыс. - Брестскому областному детскому центру медицинской реабилитации "Томашовка", Br25 тыс. - областному детскому центру медицинской реабилитации "Космос" (Могилевская область), Br20 тыс. - областному детскому реабилитационному оздоровительному центру "Ветразь" (Витебская область) и Br15 тыс. - областному детскому центру медицинской реабилитации "Пуховичи" (Минская область).

"Благотворительный проект #velcombegom проводится уже четвертый год подряд. И каждый раз нашу инициативу поддерживают тысячи белорусов. В акции "Бегущие города" самыми активными оказались жители Гродненской области. Но у нашего благотворительного соревнования нет проигравших: все шесть детских областных центров реабилитации получат финансовую помощь", - подчеркнул первый заместитель генерального директора компании velcom Николай Юшкевич.

Республиканская благотворительная акция "Бегущие города" проходила в рамках проекта #velcombegom с 23 июля по 2 сентября при поддержке Министерства здравоохранения.

Проект #velcombegom - благотворительная спортивная инициатива компании velcom, направленная на помощь нуждающимся детям и детским медицинским учреждениям, а также на популяризацию здорового образа жизни среди белорусов. Забеги проводятся ежегодно с 2015 года.-0-