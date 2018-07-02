Белорусы рассказали, что для них значит День Независимости

3 июля Республика Беларусь отмечает День Независимости. Именно в этот день в 1944 году в результате блестящей Белорусской операции при взаимодействии 1-го и 3-го Белорусских фронтов и при поддержке партизан столица нашей Родины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Этот праздничный день почитается и широко отмечается в независимой Беларуси. Корреспонденты БЕЛТА решили поинтересоваться у соотечественников, что для них значит независимость своей страны.

Анатолий Воробьев, народный артист Беларуси, кавалер орденов Дружбы народов и Франциска Скорины, руководитель заслуженного коллектива ансамбля танца "Радость", почетный гражданин города Бреста:

- Этот праздник органично вписался в наше сегодняшнее бытие, в нашу жизнь как неотъемлемое целое. Я вспоминаю, как во время первых гастролей в Соединенные Штаты Америки меня поразило, что в каждом дворике на домах висят национальные флаги. Тем самым выражается гордость за страну, за державу. И я очень рад, что к нам тоже пришло осмысление того, что мы - нация. Все-таки мы должны, как говорил наш знаменитый поэт, "людзьмі звацца" и строить свою государственность: развивать экономику, культуру и главное - чтить традиции белорусского народа.

В общем-то, у нас очень хорошо сохраняются народные традиции: создаются музеи народного быта, устраиваются всевозможные праздники, фестивали. В каждом городке, в каждой деревне есть что-то свое "адметнае", национальное. Мне особенно нравится, что молодежь этим прониклась, активно интересуется.

Кроме того, этот праздник ассоциируется с днем освобождения. Очень важно, что ему предшествует День всенародной памяти, когда мы вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины. Это все так переплелось и говорит о сути белорусов, отсылает к истории. Все это разные слагаемые Дня Независимости, который просто необходим. Поэтому его так широко и значимо отмечают, и можно только порадоваться за нашу державу.

Станислав Яцута, ветеран дорожного хозяйства:

- Ценность Дня Независимости в том, что сегодня мы как государство стали самостоятельными и ведем миролюбивую политику. На мой взгляд, это особый праздник. Я, например, каждый год стараюсь привести все свои дела в порядок и встретиться с друзьями и соседями, чтобы подвести какие-то итоги, поделиться друг с другом успехами и достижениями. Во времена трудовой деятельности на службе тоже подводили итоги: определяли лучших, поощряли, позволяли почувствовать праздник. Было сделано действительно немало для независимости Беларуси, однако многое еще предстоит. Нынешнее молодое поколение берет пример со старших, наработки предшественников двигают прогресс вперед. Я горжусь теми, кто работает после меня. Эти молодые люди делают то, что мы в свое время не смогли.

Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности:

- День Независимости для белорусов - это не просто слова. Беларусь с самого начала заявила о себе как страна, которая имеет свою позицию. Мы продолжаем эту линию, проводим независимую политику, как внутреннюю, так и на внешнем контуре. Одновременно мы четко соблюдаем свои обязательства на международной арене. Благодаря этому страна смогла добиться значимых результатов, и это признает весь мир.

Сергей Рахманов

Ирина Кривко, олимпийская чемпионка по биатлону:

- День Независимости - это значимая дата для всех белорусов. Она напоминает о том, какой ценой нашему народу досталась независимость, подчеркивает ее ценность и заставляет задуматься о будущем. Кроме того, как и любой праздник, 3 июля объединяет народ, дарит положительные эмоции и улыбки, что тоже очень важно. Это прекрасный повод провести время с семьей или друзьями в праздничной обстановке. К сожалению, у меня окунуться в эту атмосферу получится только вечером 3 июля на салюте, так как сейчас я нахожусь на тренировочном сборе.

Ирина Кривко

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси, художественный руководитель ансамбля "Сябры":

- День Независимости - это день, когда человек как никогда чувствует себя гражданином своей страны. Глядя, как люди радуются в этот праздник, видишь всю красоту, доброту, искренность, мощь своей страны и чувствуешь себя в своей семье, чувствуешь себя дома, уютно и защищенно. А это как раз то, что дает каждому ощущение спокойствия, уверенности. Именно в такие праздники, как День Независимости, такие эмоции переживаются особенно выпукло. Это то состояние, которое позволяет человеку жить и творить, трудиться на благо страны, понимать ценность того, что у него есть.

Накануне и в День Независимости легендарный коллектив будет вместе со своими поклонниками. "Сябры" выступят на нескольких концертных площадках. Стало уже традицией ко Дню Независимости дарить своим поклонникам новую песню. И в этот раз для них прозвучит "Малая родина" - песня Олега Елисеенкова на слова Ивана Юркина. Песня лиричная и добрая, без лишнего пафоса, тонко иллюстрирует гражданскую позицию.

Анатолий Ярмоленко

Виктор Бабарикин, заслуженный артист Беларуси, художественный руководитель и главный дирижер Президентского оркестра:

- Горд, что живу в Беларуси, где есть возможность заниматься творчеством, работать с прекрасным коллективом. Для меня День Независимости - это праздник, когда каждого человека наполняет гордость за наше государство, за то, что Беларусь сегодня на карте мира - самостоятельная страна. Испытываю гордость и как руководитель Президентского оркестра, оркестра независимого государства. Это также бренд страны. И коллектив, который работает уже 16-й год, понимает всю ответственность и стремится во всем добиваться высокой планки. В День Независимости Президентский оркестр представит зрителям программу из белорусских мелодий. Это будут музыкальные фантазии на темы произведений замечательного белорусского композитора Игоря Паливоды. Многие известные талантливые белорусские произведения, которые хорошо знают и сегодня на постсоветском пространстве, прозвучат в оркестровом исполнении. Музыка независимой Беларуси вписывается в контекст мировой и представляет собой богатый культурный пласт.

Виктор Бабарикин

Николай Артюшко, филологический факультет Мозырского государственного педагогического университета имени И.П.Шамякина:

- Для меня, как для историка, День Независимости Беларуси - очень важный день в истории родного государства. Я считаю его одним из главных государственных праздников. С семьей мы обязательно примем участие в праздничных мероприятиях, которые ежегодно проводятся в Мозыре. Это наша история, наша память, мы должны ею гордиться.

Антон Иванчиков, юридический факультет Витебского государственного университета имени П.М.Машерова:

- Белорусы должны гордиться своей историей, своим государством, тем, что мы живем в свободное время. В День Независимости нужно вспомнить историю этого праздника, принять участие в торжественных мероприятиях, этим мы как бы отдаем дань памяти людям, воевавшим за нашу свободу. Я планирую сходить с друзьями и близкими на парад. Это красивое, достойное зрелище.

Анастасия Василькова, экономический факультет Могилевского государственного университета продовольствия:

- День Независимости - очень значимый день для меня, так как это память о людях, о родственниках, о предках, которые воевали в Великой Отечественной войне. Они отдавали жизнь за Родину, благодаря им мы сейчас можем развиваться, жить, наслаждаться жизнью, учиться, продолжать наш род. В этот день самым важным будет вспомнить о тех людях, которые воевали. Это должны быть не какие-то гулянки. Нужно поучаствовать в возложении цветов, к примеру. Я обязательно приму участие в праздновании Дня Независимости - схожу на возложение цветов, съезжу вместе с семьей на кладбище к своим прадедам, которые воевали.-0-