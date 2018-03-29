29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы с 29 марта будут платить таможенную пошлину в отношении неделимых товаров по-новому. Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.

В связи со вступлением в силу решения Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года №107 "Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования" с 29 марта изменяется порядок уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении неделимых товаров для личного пользования.

С 29 марта таможенная пошлина в отношении неделимых товаров уплачивается по единой ставке 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 кг веса.

Например, при ввозе из Польши в Беларусь физлицом, который перемещается через таможенную границу не чаще одного раза в три календарных месяца, холодильника весом 58 кг и стоимостью 350 евро уплачиваются следующие таможенные платежи: таможенная пошлина 232 евро (58 кг*4 евро = 232 евро > 30% от 350 евро =105 евро), таможенный сбор Br10.

Под неделимым товаром понимается товар для личного пользования весом более 35 кг (с учетом фактически перемещаемой первичной упаковки, которая неотделима от товара до его потребления и (или) в которой товар представляется для розничной продажи), состоящий из одной единицы товара (в том числе перемещаемый в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде), при условии, что разделение такого товара невозможно без изменения его назначения.

Соблюдение указанных условий отнесения товаров к неделимым товарам для личного пользования может подтверждаться на основании сведений, представленных изготовителем, продавцом или отправителем товара на ярлыках, в паспортах изделий, гарантийных талонах, упаковочных листах, иных документах, а также исходя из общепринятой (традиционной) практики использования такого товара, соответствующего его функциональному назначению.-0-