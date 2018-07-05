5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы с начала лета предъявили на границе более 200 недействительных паспортов, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Граждане Беларуси с начала лета все чаще выезжают за границу. "Для удачного путешествия, безусловно, нужны и билеты, и путевки, но основным документом остается паспорт. Из года в год пограничники встречаются со схожими ситуациями, когда из-за недействительного документа приходится отменять зарубежную поездку, - отметили в ведомстве. - Всего за июнь пограничники выявили около 200 недействительных документов граждан Беларуси. Размытые фото и штампы, с рисунками, порванные и собственноручно склеенные скотчем - таких более 100. Еще 80 просроченных, из которых более 30 стали недействительными после перемены фамилии. Около 20 паспортов находились в списке утерянных либо украденных документов".

За первые выходные июля пограничниками был выявлен 21 недействительный паспорт. Из них ветхие - 13 случаев, а 8 - просроченные после замены фамилии.

Как рассказали в Госпогранкомитете, в испорченных документах бывают вырваны или разрисованы страницы, а надписи, печати и отметки могут быть размыты водой. Кроме того, среди частых причин сорвавшейся поездки из-за документа - истечение срока его действия. Большинство таких паспортов выявляется у молодоженов. Многие забывают, что новая фамилия - обязательный повод для замены паспорта по истечении месяца. Для того, чтобы поездка за границу состоялась, Госпогранкомитет рекомендует соблюдать Правила пересечения границы для граждан Республики Беларусь. Ознакомиться с ними можно на сайте ведомства.-0-