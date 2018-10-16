Белорусы считают необходимым отмечать товары категории "органик" спецмаркировкой - исследование

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские потребители считают необходимым отмечать товары категории "органик" специальной маркировкой. Это следует из итогов социологического исследования "Отношение белорусов к продуктам органического сельского хозяйства", сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь некоммерческого учреждения "Центр экологических решений" Ольга Астапович.

Исследование было выполнено Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента Беларуси по заказу Центра экологических решений при поддержке шведских партнеров из коалиции "Чистая Балтика". Опрошены 400 человек - по телефону, 120 - на улицах Минска, Гродно, Могилева, 30 человек - путем глубинных телефонных и личных интервью. Среди респондентов были рядовые жители, покупатели и потенциальные покупатели органической продукции; граждане, занятые в сфере производства и переработки органической продукции; менеджеры торговых сетей.

Как подчеркнула советник-консультант управления социологических исследований Информационно-аналитического центра Ольга Фаблинова, представление о том, что такое органические продукты, у населения Беларуси разнится и не всегда соответствует реальности. Большинство респондентов (80,5%), опрошенных в крупных городах, слышали такое словосочетание, но из них только 53,7% представляют, что такое "органические продукты". Осведомленные жители крупных городов чаще понимают под ними выращенные без применения химикатов и генно-модифицированных организмов (ГМО). Реже респонденты характеризовали такие товары как натуральные, выращенные на натуральных удобрениях и экологически чистые. И немногие отмечали такую черту, как меньший срок хранения.

Согласно результатам анализа глубинных интервью фермеров, на степень информированности граждан может влиять недостаточная работа производителей по рекламе и продвижению своей продукции. А сами покупатели однозначно указывают на необходимость специальной маркировки органических товаров. "Просветительская работа позволит повысить грамотность населения относительно смешения маркировок "эко", "био", "органик". Результаты исследования говорят о потенциальном интересе белорусов к таким товарам. В частности, опрошенные жители крупных городов в большинстве своем хотят получать информацию об "органике". Главная целевая группа покупателей органической продукции, на которую стоит ориентироваться производителям и маркетологам, - женщины в возрасте до 40 лет, имеющие высшее образование", - отметила Ольга Фаблинова.

Многие производители считают, что Беларуси нужна отечественная компания по сертификации (сейчас обращаются к зарубежным). Специалист по органическому сельскому хозяйству Центра экологических решений Любомир Клепач, анализируя результаты исследования, пришел к выводу, что для развития органического сельского хозяйства в Беларуси нужны следующие шаги: совершенствование законодательной базы, оформление специальных полок в гипермаркетах и создание профессиональных ассоциаций фермеров для адвокатирования своих интересов.

Степень доступности органических товаров в стране пока нельзя назвать высокой. В первую очередь об этом свидетельствует количество граждан, которые при опросе отметили сложности при поиске органической продукции в продаже. Часть торговых сетей пытается ее продвигать, но это явление не массовое. Скорее, это делается для имиджевого эффекта и расширения ассортимента. В целом сегодня купить подобные товары можно в гипермаркетах, некоторых магазинах шаговой доступности и рынках. Причем участники опроса, которые приобретают органические товары, указали, что чаще ищут их на рынках, а жители крупных городов в целом предпочитают магазины рядом с домом. Выбирая качественные продукты, они в первую очередь обращают внимание на свежесть и хороший внешний вид. А реклама в СМИ и советы друзей и знакомых влияют на выбор товара совсем незначительно.

Как сообщалось ранее, введение добровольной сертификации предусмотрено проектом закона "О производстве и обращении органической продукции", который принят Палатой представителей во втором чтении 2 октября этого года. Предполагается, что после принятия закона и его вступления в силу отечественные производители получат право наносить на свою органическую продукцию специальный знак зеленого цвета - "Органический продукт".-0-