1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы смогут бесплатно отправить по почте открытку к 8 Марта, сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".

"Белпочта" 5 марта проведет в некоторых отделениях почтовой связи Минска и областей промомероприятие "Весеннее настроение". Клиенты получат в подарок почтовую карточку, которую можно будет подписать и бесплатно отправить по всей территории Беларуси до 8 марта.

В Минске акция пройдет в круглом зале Почтамта (пр. Независимости, 10) с 17.00 до 18.00, ОПС №23 (пр. Независимости, 103) - с 16.00 до 17.00, ОПС №24 (ул. Асаналиева, 40/1) - с 16.00 до 17.00.

Во время акции специалисты расскажут о новых почтовых сервисах. Например, большие грузы по Беларуси (свыше 30 кг) теперь можно отправлять почтой. Услуга МАХ доступна юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (интернет-магазины, торговые компании и др.) и физическим лицам. Проследить путь товара можно на сайте "Белпочты". К отправке не принимаются опасные грузы и иные предметы и вещества, для перевозки которых необходимо получение специального разрешения (лицензии).-0-