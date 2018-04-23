Белорусы смогут бесплатно отправить ветеранам открытки к 9 Мая

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" организует праздничные мероприятия ко Дню Победы и предлагает бесплатно отправить открытку ветеранам к 9 Мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

Промомероприятие "Отправьте весточку ветерану Великой Отечественной войны" пройдет 4 мая в определенных отделениях почтовой связи Минска и областей. Каждый сможет подписать почтовые карточки в адрес ветеранов и поздравить с праздником, сотрудники "Белпочты" доставят их бесплатно.

9 мая с 9.00 до 18.00 отправить весточку ветерану Великой Отечественной войны можно будет на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", где пройдут праздничные мероприятия ко Дню Победы. Почтовую и сувенирную продукцию можно приобрести в торговом павильоне Брестского филиала "Белпочты".

Подписать красочные почтовые карточки со словами благодарности и признательности в адрес ветеранов с 3 по 5 мая смогут и посетители стенда "Белпочта" во время XXII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі".-0-